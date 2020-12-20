Boyabat'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına uyuldu - Son Dakika

Boyabat'ta hafta sonu cadde ve sokaklar boşalırken vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamalarına uyduğu görüldü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktalarında araçları durdurarak sürücü ve yolcularda HES kodu, maske, seyahat izni, sokağa çıkma kısıtlaması izin belgeleri olup olmadığı kontrolünde bulunuyor.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, Boyabat ilçesinde istisnalar dışında maske kullanımı, sokağa çıkma kısıtlamaları ve benzeri kurallara büyük ölçüde uyum sağlanıyor.