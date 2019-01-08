Boyabat'ta Halk Eğitim Merkezi Faaliyetleri

Boyabat ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce farklı dallarda açılan kurslara 907 kursiyer katıldı.

Boyabat ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce farklı dallarda açılan kurslara 907 kursiyer katıldı.



İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu kursları başarıyla tamamlanan 203 kursiyerin belge almaya hak kazandığını söyledi.



Boyabat'ın bir kültür ve sanat şehri olduğunu ifade eden Özcan, şöyle konuştu:



"Bu yüzden ilçemizde farklı alanlarda açmış olduğumuz kurslara gösterilen ilginin bir hayli yüksek olduğu görülüyor. Özellikle kadın kursiyerlerimizin merkezimizce açılan kurslara gelerek, burada öğrenmiş oldukları kazanımlarla aile ekonomilerine katkı sağlamaktadırlar. Ayrıca kursiyerlerimiz, kurslarda yeni arkadaşlar edinerek sosyal hayatlarına ayrı bir renk katmaktadırlar."

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