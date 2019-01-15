Boyabat'ta "Hayvan Ambulansı" Hizmete Girdi

Boyabat ilçesinde Belediye tarafından alımı yapılan "hayvan ambulansı" hizmet vermeye başladı.

Boyabat ilçesinde Belediye tarafından alımı yapılan "hayvan ambulansı" hizmet vermeye başladı.



Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.



İlçenin tüm sorunlarına çözüm bulmaya devam ettiklerini ifade eden Çakıcı, şunları dile getirdi:



"Bundan sonraki amacımız bütün köpeklerimizi kayıt altına alıp düzenli aşılarını yaparak hayata devam etmelerini sağlamaktır. Burada hepimize bir görev düşüyor. Şehir, sadece yapılardan ve içinde ikamet eden insanlardan oluşmuyor. Şehir, insanıyla, sokaklarda yaşayan kedisiyle, köpeğiyle, oyun oynayan çocuklarıyla, yürüyen, selamlaşan insanlarıyla şehirdir. Köpeklerin de şehrin bir parçası olması yönünden onlara sahip çıkma anlamında mutluyum, huzurluyum. Bundan sonra hiçbir evin önünde ve sokaklarda sahipsiz hayvan kalmayacak."

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