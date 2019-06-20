Boyabat'ta hint keneviri ele geçirildi
31 dakika önce
Boyabat ilçesinde polis ekiplerince Hint keneviri ele geçirildi.
Boyabat
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:02 Kaynak: AA
ilçesinde polis ekiplerince Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapan polis ekipleri, bir miktar Hint keneviri tohumu buldu.
Araçtaki zanlının evinde yapılan aramada ise saksılara ekilmiş halde 8 Hint keneviri ele geçirildi.
Olayla ilgili Ş.E. gözaltına alındı.
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