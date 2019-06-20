Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta hint keneviri ele geçirildi
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Boyabat'ta hint keneviri ele geçirildi

31 dakika önce

Boyabat ilçesinde polis ekiplerince Hint keneviri ele geçirildi.

Boyabat'ta hint keneviri ele geçirildi, System.String[]
Boyabat ilçesinde polis ekiplerince Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapan polis ekipleri, bir miktar Hint keneviri tohumu buldu.
Araçtaki zanlının evinde yapılan aramada ise saksılara ekilmiş halde 8 Hint keneviri ele geçirildi.
Olayla ilgili Ş.E. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:02 Kaynak: AA
Polis, Boyabat, Güncel
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