Boyabat'ta hükümlülerden çevre temizliği
1 saat önce
Boyabat ilçesinde denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlüler, çevre temizliği yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:42 Kaynak: AA
Boyabat ilçesinde denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlüler, çevre temizliği yaptı.
İlçe mezarlığında temizlik yapan hükümlüler ayrıca fidan bakımı ve sulaması yaptı.
Boyabat Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Emrah Kumcu,gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür faaliyetlerin hükümlülerde farkındalık oluşturduğunu söyledi.
Faaliyetlerinin devam edeceğini vurgulayan Kumcu, hükümlülere gösterdikleri özverili çalışmadan ötürü teşekkür etti.
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