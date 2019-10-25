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Son Dakika Güncel Boyabat'ta huzur toplantısı düzenlendi

Boyabat'ta huzur toplantısı düzenlendi

48 dakika önce

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğünce huzur toplantısı düzenlendi.

Boyabat'ta huzur toplantısı düzenlendi, System.String[]

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğünce huzur toplantısı düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, Boyabat Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen huzur toplantısında vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Polis, jandarma, cumhuriyet savcısı veya herhangi bir kamu personelinin hiçbir şekilde vatandaştan elden ziynet eşyası, para teslimi veya havale gibi talepte bulunmayacağını belirten Bayar, "Sizleri telefonla arayarak kendisini polis, savcı, asker olarak tanıtıp, bankaya para yatırmanızı veya bir yere para, altın bırakmanızı isteyenlere asla inanmayın." dedi.

Polislerin sokak sokak gezerek esnafı ve vatandaşı uyardığını, dolandırıcıların da çeşitli yöntemleri olduğunu aktaran Bayar, vatandaşların böyle bir durum karşısında hiç vakit kaybetmeden 155'i arayarak polise haber vermelerini istedi.

Ali Asker, Boyabat, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:16 Kaynak: AA
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