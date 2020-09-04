Boyabat'ta ilçesinde koronavirüs denetimi yapıldı - Son Dakika

Boyabat ilçesinde İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Kaymakam Mehmet Nuri Çetin ve diğer ilgililerin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, iş yerleri, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalar gezilerek işletme sahipleri ve vatandaşlara bilgiler verildi.

Kaymakam Çetin, gazetecilere, devlet olarak salgına karşı önleyici tedbirler almaya devam ettiklerini söyledi.

Vatandaşlardan kurallara uymalarını isteyen Çetin, "Alınacak tedbir ve uyulacak kuralları medya ve değişik araçlarla duyuruyoruz. Kurallara ne kadar uyar ve ciddiyetle uygularsak, bu salgından o kadar erken kurtuluruz." dedi.