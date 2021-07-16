Boyabat'ta inşası tamamlanan Canlı Hayvan Pazarı hizmete açıldı - Son Dakika

1500 hayvan kapasiteli canlı hayvan pazarının günün şartlarına uygun şekilde inşa edildiğini vurgulayan Çakıcı, "Üreticilerimize, vatandaşlarımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Belediye Başkanı Şefik Çakıcı , açılışta yaptığı konuşmada, 4 milyon 110 bin 175 liraya mal olan pazarın ilçelerine hayırlı olmasını diledi.

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