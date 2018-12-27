Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta İş Yerleri Denetlendi

Boyabat'ta İş Yerleri Denetlendi

1 saat önce

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi alkollü içki satılan iş yerlerini denetledi.

Boyabat'ta İş Yerleri Denetlendi, System.String[]
Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi alkollü içki satılan iş yerlerini denetledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde Vergi Dairesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, huzur operasyonları kapsamında alkollü içki satılan yerlerde denetleme gerçekleştirdi.


Denetlemede vergi kontrolü, alkollü içkilerin kaçak olup olmadığı kontrol edildi.

Yetkililer, bu tür denetimlerin sürdürüleceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:20 Kaynak: AA

Boyabat, Güncel
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