Boyabat'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı - Son Dakika
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Boyabat'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı

15.03.2022 16:10
Boyabat'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı

Boyabat ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle programı gerçekleştirildi.

Boyabat ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle programı gerçekleştirildi.

Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ve Cumhuriyet İlk/Ortaokulu müdürlükleri tarafından düzenlenen program, Boyabat 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Cumhuriyet Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Şeyma Akelma, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında, genç nesillerin iyi yetişmeleri, geleceğe güvenle bakabilmeleri ve milli bilinci ayakta tutabilmeleri için Mehmet Akif Ersoy gibi milli değerleri her daim hatırlamaları ve anmaları gerektiğini söyledi.

Program öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, oratoryo gösterisi, video gösterimi ve ödül töreniyle sona erdi.

Kaymakam Enver Yılmaz, programı hazırlayan öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek birlikte fotoğraf çektirdi.

Programa, Belediye Başka Yardımcısı Hüseyin Ceylan, Cumhuriyet Başsavcısı Habibullah Keser, İlçe Emniyet Müdürü Yunus Emre Gökmen, İlçe Jandarma Komutanı Şeref Kutu ile protokol üyeleri katıldı.

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Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Hisarcık, Boyabat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boyabat'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı - Son Dakika


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