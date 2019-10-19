Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta kablo hırsızlığı zanlısı 2 kişi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Boyabat'ta kablo hırsızlığı zanlısı 2 kişi yakalandı

Boyabat'ta kablo hırsızlığı zanlısı 2 kişi yakalandı

1 saat önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde telefon direklerinden bakır kablo çaldıkları iddia edilen iki kişi jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Boyabat'ta kablo hırsızlığı zanlısı 2 kişi yakalandı, System.String[]

Sinop'un Boyabat ilçesinde telefon direklerinden bakır kablo çaldıkları iddia edilen iki kişi jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Boyabat Düzkarağaç köyü ile Yukarı Seyricek köyü yol ayrımında ormanlık alan içinde telefon direklerindeki kabloları sökerek satmaya çalışan 2 kişi Boyabat Jandarma ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucunda yakalandı. Söktükleri kabloları ilçe merkezinde bulunan ikametgahlarına götüren zanlılar yüklü miktarda bakır kabloyu satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.


Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SİNOP

Jandarma, Boyabat, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:20 Kaynak: İHA
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