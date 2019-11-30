Boyabat'ta kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

Boyabat ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kayaboğazı ve Akyörük köylerinin ormanlık alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayaboğazı köyü yakınlarında kaçak kazı yapan O.T. ve A.Ö'yi gözaltına aldı.
Akyörük köyü yakınlarında kazı yapan V.K, T.K, K.K. ve M.A. da suçüstü yakalandı.
Kazıda kullanılan aletlere de el konuldu.
Sinop Müze Müdürlüğü yetkilileri ise kaçak kazı yapılan yerlerde incelemede bulundu.