Boyabat'ta "Kadına Şiddete Hayır" konferansı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boyabat'ta 'Kadına Şiddete Hayır' konferansı - Son Dakika

Boyabat'ta "Kadına Şiddete Hayır" konferansı

10 dakika önce

Boyabat ilçesinde Ülkü Ocakları tarafından "Kadına Şiddete Hayır" konulu konferans düzenlendi.

Boyabat'ta

Boyabat ilçesinde Ülkü Ocakları tarafından "Kadına Şiddete Hayır" konulu konferans düzenlendi.

Boyabat 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen konferansa Doç. Dr. Nurten Sargın konuşmacı olarak katıldı.

Boyabat Ülkü Ocakları Başkanı Kerim Yener, konferans öncesi yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetin dini, dili, ırkı, sınıfı ya da coğrafyasının olmadığını vurguladı.

Eski Türklerin kadına verdiği öneme değinen Yener, "Eski Türklerde kadınlar devlet yönetimlerinde söz sahibi olduğu gibi yer yer hükümdarlık yapmıştır. Sözlerimi Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözleriyle tamamlıyorum 'Ey kahraman Türk kadını, sen yerlerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.'" diye konuştu.

Doç. Dr. Nurten Sargın, şiddetin tarihçesini anlatarak, "Kadına yönelik şiddet, 30 yıldan uzun bir süredir kadının insan olarak hakkının ihlali olarak nitelendirilen dil, din, ırk, etnik grup ayrımı gözetmeden tüm dünyada meydana gelen ve toplumun sağlığını etkileyen temel bir problemdir." dedi.


Kadına yönelik şiddetin Türkiye'de arttığına işaret eden Sargın, "Bu da önlenmesi gereken bir halk sağlığı olarak ele alınmalıdır. Şiddet, dönüşebilen bir enerji. Biz iletişim becerileri kazandırarak, insanları spor ve sanata yönlendirerek şiddeti en aza indirgeyebiliriz. Şiddet önlenebilen bir sorundur." ifadesinde bulundu.

Sargın'a konferansın ardından plaket takdim edildi, salondaki kadınlara karanfil dağıtıldı.

Boyabat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:48 Kaynak: AA
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