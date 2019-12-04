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Boyabat'ta kar mesaisi başladı

6 saat önce

Boyabat Karayolları 79. Şube Şefliğinde kış sezonu mesaisi başladı.

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Boyabat Karayolları 79. Şube Şefliğinde kış sezonu mesaisi başladı.


Kış aylarının gelmesi ile yoğun bir çalışma içerisine girecek olan Boyabat Karayolları 79. Şube Şefliği çalışanları bugün gerçekleştirilen törenle sezonu açtı. Kar küreme araçları, greyder, dozer ve 100'e yakın personeli ile kış aylarında vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışmalar yapacak olan Karayolları ekibi birlik ve beraberlik mesajları verdi.


Kurban kesiminin ardından Karayolları Şefliği yemekhane salonunda ikram edilen yemek sonrası program sona erdi.


Programa Boyabat Karayolları 79. Şube Şefi Orhan Akyürek'in yanı sıra personel ve vatandaşlar katıldı. - SİNOP

Boyabat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:05 Kaynak: İHA
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