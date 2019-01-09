Boyabat'ta Kar Nedeniyle Kapanan Yollar Açıldı

Boyabat'ta etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapanan 41 köyün yolu, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu açıldı.

Boyabat'ta etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapanan 41 köyün yolu, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu açıldı.



İlçede kar nedeniyle yolu kapanan Kavacık-Düzkaraağaç grup yolu üzerindeki ve Yukarı Seyricek ve Aşağı Seyricek köylerine, Boyabat Özel İdare Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu ulaşım sağlanabiliyor.



İlçe Özel İdare Müdürü Kenan Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardan kapanan köy yollarındaki temizlik çalışmalarını aralıksız devam ettirdiklerini söyledi.



Kar nedeniyle kapanan 41 köy yolunun tamamının açıldığını belirten Esen, "Kar yağışı devam edip yeniden yol kapanmaları durumunda da ekiplerimiz hazırda beklemektedir ancak ulaşıma açılan yollarda görülen ve görülmeyen gizli buzlanmalar olabileceğinden sürücülerimizin çok dikkatli olmalarını, zincirsiz yola çıkmamalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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