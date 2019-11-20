Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta kaybolan 80'lik Ünzile nine bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Boyabat'ta kaybolan 80'lik Ünzile nine bulundu - Son Dakika

Boyabat'ta kaybolan 80'lik Ünzile nine bulundu

6 saat önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde 80 yaşındaki kayıp kadın, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Boyabat'ta kaybolan 80'lik Ünzile nine bulundu, System.String[]

Sinop'un Boyabat ilçesinde 80 yaşındaki kayıp kadın, jandarma ekipleri tarafından bulundu.


Boyabat ilçesine bağlı Uzunçay köyünde dün kaybolan 80 yaşındaki Ünzile Kartal, jandarma ve AFAD ekiplerinin araması sonucu Ayancık ilçesine bağlı Yeni Konak Gök Çukur köyünde bulundu.


Sağlık kontrolünden geçirilen 80'lik Ünzile nine, ailesine teslim edildi. - SİNOP

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:56 Kaynak: İHA
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