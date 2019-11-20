Boyabat'ta kaybolan 80'lik Ünzile nine bulundu
6 saat önce
Sinop'un Boyabat ilçesinde 80 yaşındaki kayıp kadın, jandarma ekipleri tarafından bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:56 Kaynak: İHA
Sinop'un Boyabat ilçesinde 80 yaşındaki kayıp kadın, jandarma ekipleri tarafından bulundu.
Boyabat ilçesine bağlı Uzunçay köyünde dün kaybolan 80 yaşındaki Ünzile Kartal, jandarma ve AFAD ekiplerinin araması sonucu Ayancık ilçesine bağlı Yeni Konak Gök Çukur köyünde bulundu.
Sağlık kontrolünden geçirilen 80'lik Ünzile nine, ailesine teslim edildi. - SİNOP
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