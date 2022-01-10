Boyabat'ta kaymakam Yılmaz ve Belediye Başkanı Çakıcı basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika

Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir restoranda gerçekleştirilen programda konuşan Kaymakam Yılmaz, gazeteciliğin önemli bir meslek olduğunu söyledi.

Basın mensuplarının en önemli vasıflarının güçlerini halktan almak olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Basının başta milli konular olmak üzere, her meseleye yapıcı ve sağduyulu bir tavırla yaklaşması, millet şuurumuzun sağlamlığı ve demokrasimizin güçlenmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. İnanıyorum ki, gazetecilerimiz sahip oldukları bu sorumluluk ile ülkemizin, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için, olumlu rol üstlenmeye devam edeceklerdir."

Belediye Başkanı Şefik Çakıcı ise basın mensuplarının günlerini kutlayarak, "Boyabat'ımızın gelişimi için sizlere de bana da büyük görevler düşüyor. Şehrimizi daha yukarılara taşımak görevimiz. Sorunlarımızı konuşalım birbirimize anlatalım, önerilerimizi dinleyerek katkı sağlayalım. Burada önemli olan Boyabat'ın ileriye gitmesidir. Bu kapsamda tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar görevlerinde başarılar dilerim." diye konuştu.