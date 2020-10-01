Boyabat'ta koronavirüs denetimi yapıldı - Son Dakika

Boyabat ilçesinde İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Kaymakam Mehmet Nuri Çetin ve diğer ilgililerin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, iş yerleri, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalar gezilerek işletme sahipleri ve vatandaşlara bilgi verildi.

Kaymakam Çetin, gazetecilere, vatandaşların büyük çoğunluğunun kurallara uymasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Denetimlerin artarak devam edeceğini vurgulayan Çetin, şöyle konuştu:

"Denetimlerimizde gördük ki vatandaşlarımız artık daha bilinçli, herkes maskesini kurallara uygun takıyor, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat ediyor. Ancak, istisnai de olsa kurallara uymayan vatandaşlarımıza diyoruz ki siz de kurallara uyun. Bu salgını en az zararla sonlandıralım. Ne siz sağlığınızdan olun, ne de biz para cezası uygulamak zorunda kalalım. Eğer toplum sağlığını tehdit edecek şekilde kural dışı hareketlerde bulunanlar olursa ve uyarılara rağmen hala dikkate almayanlar olduğunda yetkili mercilere bildirilmesini istiyoruz."