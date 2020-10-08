Boyabat'ta koronavirüs denetimi yapıldı - Son Dakika

Boyabat ilçesinde İçişleri Bakanlığının "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Kaymakam Mehmet Nuri Çetin ve diğer ilgililerin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, iş yerleri, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalar gezilerek işletme sahipleri ve vatandaşlara bilgi verildi.

Öğrenci servisleri üzerinde de denetleme yapan ekipler, sürücülerden belirlenen kurallara uymalarını istedi.