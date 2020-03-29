Boyabat'ta koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

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Boyabat ilçesi Osmanköy mevkisi

Trafik polislerinin araçları durdurması

Sürücülerin ve yolcuların ateşlerinin ölçülmesi

Sürücü ve yolcuların kimlik kaydının alınması - Sinop

Sinop İl İdare Kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda Boyabat ilçesi Osmanköy mevkisindeki Kastamonu - Sinop kavşağında, Boyabat Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği trafik ekipleri tarafından ilçe merkezine hareket halinde olan araçlar durdurularak kimlik kontrolleri, sağlık ekipleri tarafından ise ateş ölçümü yapıldı.

İlçe dışından gelip Boyabat'ta ikamet edeceğini belirten sürücü ve araç içindeki yolcuların kimlik, adres ve telefon bilgileri kaydedilerek, 14 gün süreyle evlerinden dışarı çıkamamaları gerektiğini söylenip, aksine davrananlara 3 bin 150 lira cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulunuldu.

İlçe genelinde sınırlandırmaya uymayarak sokağa çıktığı belirlenen 65 yaş ve üzeri kişilere para cezası uygulanıyor. Vatandaşlara, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere uymaları konusunda belediye hoparlörlerinden ve polis araçlarından anons yapılıyor.