Boyabat'ta koronavirüse karşı dezenfekte yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boyabat'ta koronavirüse karşı dezenfekte yapıldı - Son Dakika

Boyabat'ta koronavirüse karşı dezenfekte yapıldı

6 saat önce

Boyabat Belediyesi ekipleri, ilçe otogarında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

Boyabat'ta koronavirüse karşı dezenfekte yapıldı, System.String[]

Boyabat Belediyesi ekipleri, ilçe otogarında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

Ekipler, şehir içi ve şehirler arası taşımacılık yapan otobüs ve minibüs gibi toplu ulaşım araçlarında ilaçlama yaptı.

Boyabat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İrfan Erbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlığı için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Vatandaşlardan da bireysel olarak tedbirlerini almalarını isteyen Erbaş, "Tüm dünyanın ve ülkemizin gündemi olan koronavirüse karşı belediyemizle işbirliği halinde ilçemiz otogarında otobüslerimizi, yazıhanelerimizi ve yolcularımızın kullandıkları alanları önleyici tedbir olarak ilaçlayıp dezenfekte ediyoruz. Sayın yolcularımız, vatandaşlarımız kalabalık ortamlarda bulunmasın, temizlik şartlarına dikkat etsinler. Buradaki çalışmalarımız tamamlandığında ilçemizde görev yapan tüm servis minibüslerimizi ve taksi duraklarını ve araçlarını da dezenfekte edeceğiz." diye konuştu

Boyabat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyarbakır'da imamlar, vatandaşlara "cemaatle namaz kılmayın" uyarısı yaptı
Karantina yurduna gelecek olanlara bir öğrenci kolonya ve not bıraktı Denizli Valisi Karahan, umreden dönen 2 kişide koronavirüs şüphesi olduğunu açıkladı Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak         
17:14
Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı         
13:57
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü         
11:05
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım         
10:36
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
10:29
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı         
10:24
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz         
10:16
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi         
09:58
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi         
09:52
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı         
09:34
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı         
09:24
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı         
08:36
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi         
08:05
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 22:04:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Boyabat'ta koronavirüse karşı dezenfekte yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]