Boyabat'ta Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler denetlendi - Son Dakika

Boyabat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler denetlendi.

Kaymakamlık tarafından organize edilen 7 ekip, ilçede faaliyet gösteren berber, kuaför, güzellik salonları, ticari taksiler, toplu ulaşım araçları, spor tesisleri, pazar yerleri, park bahçeler, kahvehaneler, camiler, açık alanlar, oteller gibi yerlerde denetim gerçekleştirdi.

Ekiplere Belediye Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Boyabat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Boyabat Şoförler ve Otomobilciler Odası, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Denetimlerde maske kullanımı, sosyal mesafe, hijyenik ortam, çevre temizliği, dezenfeksiyon ve benzeri kontroller yapılıp, iş yeri sahiplerine uyarıda bulunuldu.