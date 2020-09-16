Boyabat'ta Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Boyabat Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde bulundu.

Çetin, beraberindeki heyetle birlikte ilçe girişinde emniyet güçlerince oluşturulan kontrol noktasını denetledi.

Burada yapılan çalışmaları izleyen ve yetkililerden bilgi alan Çetin, vatandaşlardan da kurallara uymalarını istedi.

Üç kurala mutlaka riayet edilmesi gerektiğini vurgulayan Çetin, "Maske, sosyal mesafe ve kişisel temizliğimize harfiyen dikkat edeceğiz. Şunu hiç unutmayın ki sağlığınızın önemini sağlıklı iken bilin ve önlemlerinizi alın. Bu salgın sadece kaymakamlık, kolluk kuvvetleri ve sağlık çalışanlarının çabaları ile değil tüm Boyabat halkının kurallara harfiyen uymaları ve gayretleriyle önlenebilecektir." diye konuştu.