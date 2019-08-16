Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta köy yolları asfaltlanıyor
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Boyabat'ta köy yolları asfaltlanıyor

53 dakika önce

Boyabat İlçe Kaymakamlığı tarafından büyük önem verilen ve yıl içerisinde sık sık gerçekleştirilen köy yolları asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Boyabat'ta köy yolları asfaltlanıyor, System.String[]
Boyabat İlçe Kaymakamlığı tarafından büyük önem verilen ve yıl içerisinde sık sık gerçekleştirilen köy yolları asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların ulaşım sorununu çözmek için çalışmalar gerçekleştiren Boyabat İlçe Kaymakamlığı, Yenikayalı-Bölüklü-Yenimehmetli grup köy yolunda 3 km'lik asfaltlama çalışmalarını tamamladı. İlçe Kaymakamlığı resmi hesabından yapılan açıklamada, "Yenikayalı-Bölüklü-Yenimehmetli grup köy yolu 3 km 2. kat asfalt tamamlanmıştır. Köylülerimize hayırlı uğurlu olsun" denildi. - SİNOP
Boyabat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:24 Kaynak: İHA
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