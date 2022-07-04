Boyabat'ta kurbanlık satışları başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Boyabat'ta kurbanlık satışları başladı

04.07.2022 14:14

Boyabat ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde büyük ve küçükbaş kurbanklıkların satışı başladı.

Boyabat ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde büyük ve küçükbaş kurbanklıkların satışı başladı.

Kurbanlık almak isteyenlerin yoğunluk oluşturduğu Boyabat Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri de denetimler gerçekleştirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, AA muhabirine, kurbanlıklara yönelik tüm denetimlerin ekiplerince yapıldığını söyledi.

Hayvanların kulak küpeleri, aşıları, pasaport belgeleri, yaş tayini ve genel sağlık durumlarının denetlendiğini vurgulayan Usta, "Veteriner hekimlerimizce kontrol edilen hayvanlardan kurbanlık vasfını taşıyanların pazarda kalmasına izin veriliyor, kurbanlık vasfı taşımayanların satışına izin verilmiyor." dedi.

Usta, ilçeden il dışına nakil olan kurbanlıkların haricinde ilçenin ihtiyacını fazlaca karşılayabilecek durumda hayvan bulunduğunu kaydetti.

YORUMLAR
500
KURBANLIK SATIŞ ALANLARINDA DENETİM KURBANLIK SATIŞ ALANLARINDA DENETİM Son dakika haberleri: Ahırda çıkan yangın, satışı tamamlanan 10 kurbanlık hayvanı telef etti Son dakika haberleri: Ahırda çıkan yangın, satışı tamamlanan 10 kurbanlık hayvanı telef etti
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boyabat'ta kurbanlık satışları başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:30 ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı! En az 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
19:01 Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü çekimi, belli oluyor
18:55 Marmaris'te köpekbalığını paspas sopasıyla kovalamışlardı! Belediyeden açıklama geldi: Canlı Akdeniz zarganasıdır
18:29 Çaycı aracına yaslanınca kıyamet koptu! Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
18:22 Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırıda bulunan kişi 24 gün hapis cezasına çarptırıldı
18:15 Barcelona'da transfer süreci devam ediyor! Andreas Christensen ve Milan'da sonra Franck Kessie'yi kadrosuna kattı
18:05 Vatandaş cebinden çıkardığı bozuk paralarla isyan etti! Ekrem İmamoğlu ne yanıt vereceğini bilemedi
17:53 Bolu'da kooperatif binasına giren çiftçi, yerler kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı
17:33 Acun Ilıcalı, başarısızlığın sorumlusunu Aziz Yıldırım gösterdi... Fenerbahçe camiası karıştı
17:29 İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Görevim son bulabilir" çıkışına CHP'den yanıt: Gönlü rahat olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 21:11:56. #1.13#
SON DAKİKA: Boyabat'ta kurbanlık satışları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement