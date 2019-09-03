Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Boyabat'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

7 saat önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaraladı.

Boyabat'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Sinop'un Boyabat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaraladı.


Edinilen bilgiye göre, saat 17.20'de Boyabat istikametinden sanayi bölgesine seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 57 DR 746 plakalı motosiklet, Sanayi Kavşağı'ndan dönmeye çalışan Mehmet Ç. yönetimindeki 57 DG 199 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile fırlayan motosiklet sürücüsü yol kenarındaki bariyerlere çarptı.


Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralıyı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırdı.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİNOP

Boyabat, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 07:10 Kaynak: İHA
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