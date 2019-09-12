Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta motosiklet kazası: 1 yaralı
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Boyabat'ta motosiklet kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Boyabat'ta motosiklet kazası: 1 yaralı, System.String[]

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, saat 09.15'te Adnan Menderes Bulvarı Büyük Cami mevkisinde seyir halinde olan Ömer O.'nun (42) kullandığı 06 BCF 719 plakalı motosiklet, önce 57 LA 178 plakalı araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet park halinde bulunan 57 AAH 965 plakalı araca da arkadan çarparak durabildi.


Kazada yaralanan sürücü Ömer O, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Menderes, Boyabat, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:23 Kaynak: İHA
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