Boyabat'ta muhtarlar yeni başkanlarını seçti - Son Dakika

Boyabat ilçesinde Merkez ve Köy Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin olağan genel kurulu yapıldı.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen ve üç adayın yarıştığı seçimde Yakup Akgün kullanılan geçerli oyların 38'ini alarak başkanlığa seçildi.

Akgün, seçimin ardından, yaptığı konuşmada, kendisine oy veren ve vermeyen tüm muhtarlara teşekkür etti.

Yeni yönetim olarak muhtarların sorunlarını dinleyip çözüm bulmaya çalışacaklarını vurgulayan Akgün, "Tüm muhtarlarımızın yanında olacağız, Ayrıştırıcı değil bütünleştirici olacağız." dedi.