Boyabat'ta "Mutlu Aile, Mutlu Çocuk" Konferansı

Boyabat
ilçesinde "Mutlu Aile, Mutlu Çocuk" konferansı düzenlendi. Kaymakamlık
tarafından 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta konuşan Kaymakam Fatih Aksoy
, aile bütünlüğünün önemine işaret etti.
Kaymakamlık olarak ilçede ailelere yönelik çeşitli projeler hayata geçirdiklerini anlatan Aksoy, "Hepimiz mutlu ve huzurlu bir ailemiz olmasını, çocuklarımızın vatanına, milletine bağlı, sevgi dolu, saygılı ve ahlaklı olarak yetişmesi için çaba sarf ediyoruz. Bunun için de elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyuyoruz. Kaymakamlık olarak üzerimize düşen bir görev varsa yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Çünkü güzel bir aile yapısı, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bilgi, birikimli yetişmelerine olanak sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.