Boyabat'ta öğrenci servisleri sürücülerine yönelik eğitim kursu düzenlendi - Son Dakika
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Boyabat'ta öğrenci servisleri sürücülerine yönelik eğitim kursu düzenlendi

22.02.2022 15:52
Boyabat'ta öğrenci servisleri sürücülerine yönelik eğitim kursu düzenlendi

Boyabat ilçesinde öğrenci servisleri sürücülerine yönelik eğitim kursu gerçekleştirildi.

Boyabat ilçesinde öğrenci servisleri sürücülerine yönelik eğitim kursu gerçekleştirildi.

Boyabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonu'nda gerçekleştirilen kursta, çeşitli kurum yetkililerince sürücülere uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler verildi.

Kursta ayrıca sürücülere trafik kurallarını içeren bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Kurs, sürücülerin sorun ve taleplerinin dinlenmesinin ardından sona erdi.

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Anadolu Lisesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boyabat'ta öğrenci servisleri sürücülerine yönelik eğitim kursu düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boyabat'ta öğrenci servisleri sürücülerine yönelik eğitim kursu düzenlendi - Son Dakika
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