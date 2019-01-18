Boyabat'ta Öğrenciler Karne Heyecanı Yaşadı
1 saat önce
Boyabat ilçesinde 8 bin 486 öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıktı.
Boyabat
ilçesinde 8 bin 486 öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıktı. Dumlupınar
İlkokuluda düzenlenen törende Kaymakam Fatih Aksoy
, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı
ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan
tarafından öğrencilere karneleri verildi.
Öğrencilere yarıyıl tatilini iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Kaymakam Aksoy, "Bu kış gününde karnelerinizi alıp iki hafta dinlenip eğleneceksiniz. Tatil süresince sağlığınıza dikkat edin. Sokaklarda dikkatli olun, oyunlarınızı araçların işlemediği yerlerde oynayın. Hepinize iyi tatiller diliyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:32 Kaynak: AA
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