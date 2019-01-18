Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta Öğrenciler Karne Heyecanı Yaşadı

Boyabat'ta Öğrenciler Karne Heyecanı Yaşadı

1 saat önce

Boyabat ilçesinde 8 bin 486 öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıktı.

Boyabat'ta Öğrenciler Karne Heyecanı Yaşadı, System.String[]
Boyabat ilçesinde 8 bin 486 öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıktı.

Dumlupınar İlkokuluda düzenlenen törende Kaymakam Fatih Aksoy, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan tarafından öğrencilere karneleri verildi.

Öğrencilere yarıyıl tatilini iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Kaymakam Aksoy, "Bu kış gününde karnelerinizi alıp iki hafta dinlenip eğleneceksiniz. Tatil süresince sağlığınıza dikkat edin. Sokaklarda dikkatli olun, oyunlarınızı araçların işlemediği yerlerde oynayın. Hepinize iyi tatiller diliyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:32 Kaynak: AA

Şefik Çakıcı, Fatih, Dumlupınar, Boyabat, Güncel
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