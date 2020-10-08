Boyabat'ta öğrencilere tablet desteği - Son Dakika

Boyabat ilçesinde "Uzaktan Eğitime Sen de Destek Ol" kampanyası çerçevesinde iş adamları tarafından temin edilen tabletler ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı.

Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, tablet dağıtımında, öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Kovid-19 salgınına karşı önleyici tedbirler alındığını vurgulayan Çetin, "Bu zor günleri atlatana kadar bazen yüz yüze, bazen de uzaktan eğitim alacaksınız. Bu tabletlerden faydalanmanız dileklerimle başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum." dedi.

Kaymakam Çetin, kampanyanın devam ettiğini belirterek, imkanı olan hayırsever vatandaşların desteklerini beklediklerini kaydetti.