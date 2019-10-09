Boyabat'ta okul servis sürücülerine eğitim

Boyabat'ta okul servisi sürücülerine eğitim verildi.

Boyabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonu'nda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitimde, servis sürücülerinin daha bilinçli ve görev sorumluluğunda, okul servis araçları yönetmeliğine uygun davranarak sorunsuz bir eğitim ve öğretim yılı tamamlanması istendi.



İlçe Jandarma Komutan Vekili Önder Tıngır, sürücülerin araçlarında bulundurmaları gereken belgeler hakkında bilgi vererek, araç sigortalarının ve muayenelerinin zamanında yapılması, sağlık çantası ve yangın tüplerinin kullanıma hazır vaziyette bulundurulması gerektiğine dikkat çekti.

Tıngır, servis araçlarının teknik bakımlarının da zamanında yapılmasını söylerken, "Öğrencilerin emniyet kemerlerini takmaları konusunda dikkatli olup emniyet kemerlerin takılı olup olmadığını kontrol etmeden aracınızı hareket ettirmeyiniz. Çocukların araca binmesi ve indirilmesi anında herhangi bir kazaya meydan vermemek için sizlere söylenen talimatlara kesinlikle uyacaksınız. Hepinize kazasız belasız bir yıl diliyorum" dedi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Vekili Burak Bozlak, uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

Toplantıya, Boyabat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İrfan Erbaş, İlçe Milli Eğitim Destek Şube Müdürü Vedat Bozkurt, jandarma ve emniyetin trafik görevlileri ve servis sürücüleri katıldı.