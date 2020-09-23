Boyabat'ta okullarda çalışacak geçici işçiler kura ile belirlendi - Son Dakika

Boyabat ilçesinde Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında okullarda çalışacak 133 kişi noter huzurunda yapılan kura çekimi ile belirlendi.
Şehit Ersoy Gürsu Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda yapılan kura çekimi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan ve Boyabat Noteri Burak Fettah'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında görevliler ve basın mensupları dışında salona katılımcılar alınmazken, kura çekimi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 15:27 - Kaynak: AA
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