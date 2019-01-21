Boyabat'ta Okulların Bakımı Hükümlülerden
2 saat önce
Boyabat İlçesinde, denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlüler, yarıyıl tatilinde okulların boya, badana, onarım ve temizlik işlerinde hizmet verecek.
Boyabat
İlçesinde, denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlüler, yarıyıl tatilinde okulların boya, badana, onarım ve temizlik işlerinde hizmet verecek. Adalet Bakanlığı
ile Mili Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol ile hayata geçirilen "Emeğimiz Eğitim İçin" projesi kapsamında uygulamadan yararlanan hükümlüler, ilçedeki Karacaören
Şehit Turan Meşe İlköğretim Okulunda boya, badana, onarım ve temizlik işlemleri gerçekleştirecek.
Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümlülerin gelecek nesillerin yetiştiği eğitim yuvalarında çalışmalarından onur duyduğunu söyledi.
Projenin önemine işaret eden Çetin, "Proje sayesinde hükümlüler çevresinden ve ailelerinden uzak kalmadan kamuya yararlı bir işte çalışarak topluma faydalı olmaktadırlar. Bu anlamlı projeyle hükümlülerin gelecek nesillerin yetiştirilmesinde büyük öneme sahip eğitim yuvalarına bir nebze de olsun katkıda bulunmalarından büyük onur duymaktayım. Böyle çalışmalar gelecekte de devam edecektir." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:36 Kaynak: AA
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