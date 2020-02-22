Boyabat'ta otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı - Son Dakika

Boyabat ilçesinde otobüs kazalarının önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirler ve uygulamaların belirlenmesi amacıyla toplantı yapıldı.



Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlen toplantı, Kaymakam Fatih Aksoy'un başkanlığında İçişleri Bakanlığının "Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi" kapsamında gerçekleştirildi.

Toplantıda, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs şirketlerinin temsilcileri kış şartlarına uygun lastik kullanılması, şoförlerin yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uygun hızda seyretmeleri, mevzuatın öngördüğü sayıda şoförü araçlarda bulundurmaları, kazaların temel nedeni olan yorgun ve uykusuz araç kullanımının önlenmesi, trafik güvenliğine yönelik kontrollerin aksatmadan yapılması gibi konularda bilgilendirildi.

Toplantıda araçların takograf, ışık, far gibi teknik donanımlarının kontrollerinin yapılması, belirlenen alanlar dışında yolcu bindirme, indirme yapılmaması, otobüs yangınlarına karşı önleyici tedbirin alınması gibi konular da ele alındı.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ceylan, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Hasan Kocaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, Boyabat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İrfan Erbaş, trafik ekipleri ve otobüs firmaları temsilcileri katıldı.