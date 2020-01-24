Boyabat'ta otomobil devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Boyabat'ta otomobil devrildi: 1 yaralı
6 saat önce
Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:20 Kaynak: AA
Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ramazan Tamamlı'nın (40) kullandığı 57 DP 302 plakalı otomobil, sanayi kavşağında devrildi.
kazada yaralanan ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tamamlı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Son Dakika UNESCO korumasındaki 7 bin yıllık Diyarbakır surlarına balkon yapıldı Ziya Selçuk'tan tartışma yaratan çizimlerle ilgili açıklama: Eğer kasıtlı ise bunu onaylamamız söz konusu olamaz Eski Almanya Cumhurbaşkanı Gauck'tan dikkat çeken itiraf: Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var Son dakika: Almanya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti