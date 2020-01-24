Boyabat'ta otomobil devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boyabat'ta otomobil devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Boyabat'ta otomobil devrildi: 1 yaralı

6 saat önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Boyabat'ta otomobil devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ramazan Tamamlı'nın (40) kullandığı 57 DP 302 plakalı otomobil, sanayi kavşağında devrildi.

kazada yaralanan ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tamamlı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Boyabat, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

UNESCO korumasındaki 7 bin yıllık Diyarbakır surlarına balkon yapıldı
Ziya Selçuk'tan tartışma yaratan çizimlerle ilgili açıklama: Eğer kasıtlı ise bunu onaylamamız söz konusu olamaz Eski Almanya Cumhurbaşkanı Gauck'tan dikkat çeken itiraf: Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var Son dakika: Almanya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 20:35:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Boyabat'ta otomobil devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]