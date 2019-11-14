Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Boyabat'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Boyabat'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Boyabat ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı.

Boyabat'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Boyabat ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı.


Boyabat'tan Kastamonu yönüne giden Bilal Sönmez'in (54) kullandığı 37 LL 755 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Erdal Erdem'in (50) kullandığı 37 EZ 300 plakalı minibüs Uzunçay köyü Bozyazı Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Yaralanan sürücü Bilal Sönmez, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Erdal Erdem, Boyabat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:06 Kaynak: AA
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