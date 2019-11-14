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Boyabat'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
6 saat önce
Boyabat ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:06 Kaynak: AA
Boyabat ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı.
Boyabat'tan Kastamonu yönüne giden Bilal Sönmez'in (54) kullandığı 37 LL 755 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Erdal Erdem'in (50) kullandığı 37 EZ 300 plakalı minibüs Uzunçay köyü Bozyazı Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Yaralanan sürücü Bilal Sönmez, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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