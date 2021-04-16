Boyabat'ta piknik alanları kullanılamaz hale getirildi - Son Dakika

Sinop'un Boyabat Kalebağı Mesire Alanı'nın bazı bölgeleri kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından gece saatlerinde kullanılamaz hale getirildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde vatandaşların sık kullanıldığı Kalebağı Mesire Alanı'ndaki şehir mobilyaları kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi. Tuğladan örülmüş mangal fırınları özellikle masaların üzerine yıktıkları, masaları kırıp ahşap kamelyaların çatı kısımları söktükleri görüldü. Mesire alanındaki tahribatı gören vatandaşlar, "İnsanların eğlenme, dinlenme gibi pek çok aktiviteyi yapabildiği bu yeşil alanı tahrip etmeleri çok kötü bir davranış. Devlet malına bu şekilde zarar verilmesine müsaade edilmemesi gerekir" dediler.

Tahrip edilen bölgelerin Boyabat Belediyesi ekipleri tarafından tekrar onarılarak kullanıma hazır hale getirileceği öğrenildi. - SİNOP