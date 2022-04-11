Boyabat'ta, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında stant kuruldu
Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyazıt Camisi avlusu önünde kurdukları stantta vatandaşlara suçla mücadeleyle ilgili broşürler dağıttı.
Stantta, Trafik Denetleme Büro Amiri Dağıstan Çağıran, ekibiyle birlikte vatandaşları trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.
Vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele konusunda da bilgi verildi.
Ekipler, vatandaşlarla günün anısına fotoğraf çektirdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Boyabat'ta Polis Haftası kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi - Son Dakika