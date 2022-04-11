Boyabat'ta Polis Haftası kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi - Son Dakika
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Boyabat'ta Polis Haftası kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi

11.04.2022 09:38
Boyabat'ta Polis Haftası kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi

Boyabat'ta, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında stant kurulduBoyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyazıt Camisi avlusu önünde kurdukları stantta vatandaşlara suçla mücadeleyle ilgili broşürler dağıttı.

Boyabat'ta, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında stant kuruldu

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyazıt Camisi avlusu önünde kurdukları stantta vatandaşlara suçla mücadeleyle ilgili broşürler dağıttı.

Stantta, Trafik Denetleme Büro Amiri Dağıstan Çağıran, ekibiyle birlikte vatandaşları trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

Vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele konusunda da bilgi verildi.

Ekipler, vatandaşlarla günün anısına fotoğraf çektirdi.

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Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası, Hisarcık, Boyabat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boyabat'ta Polis Haftası kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boyabat'ta Polis Haftası kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi - Son Dakika
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