Boyabat'ta Ruhsatsız Silah Operasyonu
1 saat önce
Sinop'un Boyabat ilçesinde ruhtasız silahla yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.
Sinop
'un Boyabat
ilçesinde ruhtasız silahla yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.
Kayaboğazı köyünde devriye görevi yapan İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, yol kenarında bulunan iki kişiyi kontrol etmek istedi.
Bu sırada kaçan zanlılar, kısa süreli kovalamanın ardından yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız iki tabanca ve bir av tüfeği ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, B.Ç. ise serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:23 Kaynak: AA
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