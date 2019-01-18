Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta Ruhsatsız Silah Operasyonu

Boyabat'ta Ruhsatsız Silah Operasyonu

1 saat önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde ruhtasız silahla yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.

Boyabat'ta Ruhsatsız Silah Operasyonu, System.String[]
Sinop'un Boyabat ilçesinde ruhtasız silahla yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.

Kayaboğazı köyünde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında bulunan iki kişiyi kontrol etmek istedi.

Bu sırada kaçan zanlılar, kısa süreli kovalamanın ardından yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız iki tabanca ve bir av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, B.Ç. ise serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:23 Kaynak: AA

Sinop, Boyabat, Güncel
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