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Boyabat'ta sahte para operasyonu

1 saat önce

Boyabat Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri 56 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirdi.

Boyabat'ta sahte para operasyonu, System.String[]

Boyabat Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri 56 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Boyabat PTT'de görevli memura sahte para verdiği yönünde ihbarı değerlendiren Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon gerçekleştirdi. Şüpheli Y.K.'nın üzerinde bulunan 56 adet 100 liralık banknot ve ruhsatlı silah ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.K. hayvancılık yaptığını, paraları da Kurban Bayramı'nda İstanbul'da yaptığı hayvan satışından aldığını ifade etti.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP

Boyabat, Polis, PTT, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:31 Kaynak: İHA
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