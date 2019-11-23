Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta samanlık yandı
Son Dakika 3. Sayfa Boyabat'ta samanlık yandı - Son Dakika

Boyabat'ta samanlık yandı

6 saat önce

Sinop'un Boyabat ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Sakız köyünde bir samanlık yandı.

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Sinop'un Boyabat ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Sakız köyünde bir samanlık yandı.


Edinilen bilgilere göre, Boyabat ilçesine bağlı Gökceağaç Sakız köyünde Bülent Öküzcü'ye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangına önce köylüler müdahale ederken bu arada itfaiyeye de haber verildi. Olay yerine gelen Boyabat ve Hanönü Belediyesi itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik bir müdahale sonrası söndürebildi. Yangında samanlıkta bulunan saman ve ot balyaları yanarak kül oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, jandarma tarafından yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Boyabat, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 07:17 Kaynak: İHA
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