Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta samanlık yangını korkuttu
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Boyabat'ta samanlık yangını korkuttu

1 saat önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen samanlık yangını, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Boyabat'ta samanlık yangını korkuttu, System.String[]
Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen samanlık yangını, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yenimehmetli köyünde Halil Odabaşı ve ailesinin oturduğu evde çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. Çıkış nedeni belli olmayan ve yangını gören köylüler alevlerin eve sıçraması üzerine Boyabat Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri dış yüzeye saran alevlerin eve girmesini önleyerek yangını kontrol altına aldı.

Yangın yerine herhangi bir yaralı olma ihtimali ve diğer tedbirlerin alınması için ilçe jandarma, 112 acil ve YEDAŞ ekipleri gelerek yangın tamamen söndürülene kadar hazır bulundular.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİNOP
Boyabat, İtfaiye, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:40 Kaynak: İHA
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