Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta sel çeltik tarlalarını vurdu
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Boyabat'ta sel çeltik tarlalarını vurdu

3 saat önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonucu oluşan sel, çeltik tarlalarını vurdu.

Boyabat'ta sel çeltik tarlalarını vurdu, System.String[]
Sinop'un Boyabat ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonucu oluşan sel, çeltik tarlalarını vurdu.

Boyabat'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu kısa süre sonra sele dönüştü. Sağanak nedeniyle Kolaz Çayı taştı. Dere yatağına sığmayan sel suları çeltik tarlalarını yıkıp geçti. Gazidere ve Gazideretabaklı köylerindeki tarım arazileri büyük zarar gördü. Selle birlikte gelen balçık ve kum, tarım arazilerini kapladı.

Köylülerden alınan bilgiye göre 11 çiftçi zarar görürken, 6 adet bent de sel suları ile yıkıldı. Ayrıca Gazidere Tabaklı köyünde içme suyu şebekesi zarar gördü. Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye gün içerisinde 10 ton su ikmali gerçekleştirdi. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:21 Kaynak: İHA
Sinop, Boyabat, Güncel
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