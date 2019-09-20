Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta servis aracı sürülere yönelik bilgilendirme
Son Dakika Güncel Haber

Boyabat'ta servis aracı sürülere yönelik bilgilendirme

17 dakika önce

Boyabat ilçesinde öğrenci servisi sürücülerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Boyabat'ta servis aracı sürülere yönelik bilgilendirme, System.String[]

Boyabat ilçesinde öğrenci servisi sürücülerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Boyabat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İrfan Erbaş, tüm sürücülerin belirlenen kurallara uymaları gerektiğini söyledi.


Öğrencilerin hayatlarının kendilerine emanet edildiğini vurgulayan Erbaş, şöyle konuştu:

"Sizlere uyarım, mahalle aralarında hız yapmayın. Her sokakta küçük çocuklarımız var, daha dikkatli ve daha sakin olalım. Köylere öğrenci taşıyan arkadaşlarımı da uyarıyorum. Hiçbir şekilde öğrenci dışında yolcu almayalım. Rabbimden kazasız belasız bir sezon geçirmemizi diliyorum."

Toplantıda ilgili kurumların temsilcileri, sürücülere bilgilendirmede bulundu.

Boyabat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ciciş Esra Ersoy, Instagram hesabından çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
"Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?" anketinde Erdoğan ipi göğüsledi İnternete kavuşan köylüler, davul-zurna ile kutlama yaptı Erdoğan: Yaşanabilir ve marka şehirleri mutlaka kuracağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 16:38:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta servis aracı sürülere yönelik bilgilendirme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]