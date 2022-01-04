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Boyabat'ta siber güvenlik eğitimi toplantısı yapıldı - Son Dakika

Boyabat'ta siber güvenlik eğitimi toplantısı yapıldı

04.01.2022 18:34
Boyabat'ta siber güvenlik eğitimi toplantısı yapıldı

Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, Yetenek Akademisi Projesi kapsamında Siber Güvenlik Eğitimi konulu toplantı yapıldı.

Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, Yetenek Akademisi Projesi kapsamında Siber Güvenlik Eğitimi konulu toplantı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda, Kaymakamı Enver Yılmaz başkanlığında gerçekleşen toplantıya, ilçedeki okullarda görev yapan bilişim teknoloji öğretmenleri katıldı.

Toplantıda Siber Güvenlik Eğitim programını hazırlayan etik hacker Can Cebeci bir sunum gerçekleştirdi.

Kaymakam Yılmaz, projenin belirli çıktılarının yanında özellikle özel gereksinimli bireylerin hayata tutunmaları konusunu önemsediğini, bu bireylere maddi, manevi büyük bir destek olacağını belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan ise bu eğitimler ile siber güvenlik konusunda ciddi bir farkındalık sağlanacağını ifade etti.

Can Cebeci, toplantıda yaptığı sunumda, temel eğitim ve ortaöğretim kapsamında yer alan öğrenciler ile özel gereksinimli bireylerin bu eğitim sonucunda siber güvenlik alanında kariyer sahibi olmalarını ve ulusal çıkarlar doğrultusunda çalışma yapmalarını hedeflediklerini belirtti.

Toplantı sonunda alınan kararlarda, öğrencilere yazılım ve bilişim atölyelerinde yüz yüze eğitim verilmesi, öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimler, ulusal ve uluslararası etkinlik, yarışma ve organizasyonlara katılma, özel gereksinimli bireylerin hayata tutunmalarına destek olunması, çevrimiçi ve çevrimdışı eğitim platformu kurulması, mesleki yabancı dil eğitimi verilmesi ve uluslararası işbirliği sağlanması kararları alınıp kısa süre içinde uygulamaya geçileceği belirtildi.

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milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Boyabat, Hacker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boyabat'ta siber güvenlik eğitimi toplantısı yapıldı - Son Dakika


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