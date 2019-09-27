Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta silahlı saldırı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Boyabat'ta silahlı saldırı: 1 yaralı

8 dakika önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde silahlı saldırı sonucunda 1 kişi ağır yaralandı.

Boyabat'ta silahlı saldırı: 1 yaralı, System.String[]

Sinop'un Boyabat ilçesinde silahlı saldırı sonucunda 1 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Boyabat Bağlar mevkisinde silahlı saldırıya uğrayan Hasan Özdemir başına isabet eden kurşun sonucunda ağır yaralandı. Yolda yaralı olarak yatan Hasan Özdemir'i gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Özdemir, Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada da kontrolleri yapıldıktan sonra Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Hasan Özdemir, Boyabat, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 3 yaralı
Tokat'ta bir okulda okul müstahdemi asılı bulundu, okul tatil edildi 19 yaşındaki Melike Demirci, nikahsız eşi tarafından öldürüldü Neslican Tay ile aynı hastalığa yakalanan genç kız destek istiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 22:08:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta silahlı saldırı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]