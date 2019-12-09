Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta soba zehirlenmesi: 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Son Dakika Güncel Boyabat'ta soba zehirlenmesi: 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Boyabat'ta soba zehirlenmesi: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesi sonucunda aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Boyabat'ta soba zehirlenmesi: 4 kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesi sonucunda aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Aslan Sokak'ta Hüseyin Aslan'a ait evde sobadan sızan karbonmonoksit gazı, gece uykusunda baba Hüseyin Aslan, anne Havva Aslan ve kızları Nisanur ile Zekiye Elif'i zehirledi. Sabah öğrencilerin okula gelmemesinden şüphelenen okul yönetimi ve öğretmenler ekiplere haber verdi.


Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği anlaşılan 4 kişiyi Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırdı. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - SİNOP

Boyabat, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kat görevlisi olarak çalıştığı kurumun müdürü oldu
Akılalmaz olay! 6 çocuklu adam kızını satıp kardeşinin eşiyle kaçtı Reşit olmadığı için bara alınmayan çocuk, mekana ateş etti İngiltere'de hasta çocuğun 4 saat hastanede yerde yatması, Başbakan'a özür diletti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 19:42:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta soba zehirlenmesi: 4 kişi hastaneye kaldırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]