Boyabat'ta şoför esnafının sorunları dinlendi - Son Dakika

Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, ilçedeki şoför esnafıyla bir araya geldi.

Bir otelde gerçekleştirilen programda konuşan Yılmaz, şoför esnafının kendileri açısından çok kıymetli olduğunu söyledi.

İlçede ulaşım noktasında herhangi bir sıkıntı yaşanmamasının memnuniyet verici olduğunu dile getiren Yılmaz, her zaman esnafın yanlarında olduklarını vurguladı. Yılmaz, "Hayat akarken bizleri bir yerden bir yere getirip götürecek abilerimize, kardeşlerimize ihtiyacımız var. Sizler topluma abilik, kardeşlik, babalık yapıyorsunuz. Bizim için çok değerlisiniz." dedi.

Çakıcı ise taksi ve dolmuş duraklarıyla ilgili eksiklikler olduğuna işaret ederek, "İlçemizdeki doğal gaz çalışmaları dolayısıyla biraz geciktik. Duraklarımız hazır, inşallah kısa sürede yerlerine monte edip, sizlerin hizmetine sunacağız." diye konuştu.